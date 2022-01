Derby ligure nella 23a giornata di Serie A, domenica 23 gennaio alle 15 si affrontano Spezia e Sampdoria. La squadra di Thiago Motta arriva dal clamoroso successo in casa del Milan, i blucerchiati sono pronti a inaugurare la nuova era Giampaolo, tornato ufficialmente a Bogliasco.



Thiago Motta non avrà Maggiore, squalificato, per il resto confermerà le scelte di San Siro: in attacco più Agudelo che Manaj. Giampaolo invece è orientato a confermare il 4-4-2, Magnani insidia Dragusin in difesa.



23/1 Spezia-Sampdoria h. 15 - Dazn



PROBABILI FORMAZIONI



Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Kiwior, S. Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi.



Sampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Dragusin, Augello; Candreva, Ekdal, Rincon, Thorsby; Gabbiadini, Caputo.