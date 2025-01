Spezia-Sassuolo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Lasi apre con l'anticipo del venerdì che offre un match ad alta quota:Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia la terza della classe ospita la capolista del campionato cadetto, in una partita che mette in palio punti importanti per la promozione.I liguri Luca D'Angelo (42 punti) sono tornati alla vittoria nell'ultimo rifilando un 4-0 a domicilio alla Carrarese.In striscia aperta i neroverdi di Fabio Grosso (52 punti), reduci da tre vittorie di fila di cui l'ultima contro il SudTirol in un pazzo 5-3 al Mapei Stadium.Tutte le informazioni su Spezia-Sassuolo:

: Spezia-Sassuolo: venerdì 24 gennaio 2025: 20.30: DAZN: DAZN: Chichizola; Vignali, Hristov, Mateju; Elia, Esposito, Nagy, Degli Innocenti, Reca; Kouda; Esposito.. D'Angelo.: Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Ghion, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pierini.. Grosso.

- La sfida tra Spezia e Sassuolo sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.- Spezia-Sassuolo sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app disponibile per dispositivi mobili come tablet e smartphone, da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.