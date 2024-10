Stadio Flaminio, un ex sindaco di Roma contrario al progetto della Lazio

AFP via Getty Images

Oltre a Juventus - Lazio di stasera, oggi in casa biancoceleste c'è un altro tema che tiene banco nel dibattito sui media. Sono le parole dell'ex sindaco di Roma, che si è espresso in maniera molto scettica sul progetto di rifacimento dello. In carica dal 1993 al 2001 come primo cittadino della Capitale, anche lui si è occupato in passato dell'annosa questione dell'impianto che già all'epoca avrebbe avuto bisogno di un piano di interventi di riqualificazione. Negli anni però i problemi sono lievitati e oggi, a suo modo di vedere, l'idea del presidente della, di realizzare un impianto da 50mila posti in quell'area urbana di Roma non è realizzabile.

” è il pensiero di Rutelli, espresso ai microfoni di Radio Laziale. Il riferimento ai concerti è legato alla volontà di Lotito di legare la valorizzazione dell’ipotetica nuova struttura al lavoro di una nota agenzia internazionale, leader mondiale nell’organizzazione e gestione di grandi eventi. Rispetto agli anni ‘90 l’intero quartiere Flaminio ha cambiato completamente faccia e altri progetti in aree limitrofe allo stadio stanno pian piano prendendo forma. “Nel raggio di poche centinaia di metri si è deciso di trasformare le caserme di via Guido Reni in uno sviluppo immobiliare – ha spiegato ancora Rutelli - È un’area urbana priva di infrastrutture, non ci sono parcheggi. Il vecchio Flaminio era autorizzato per 24mila posti, ma non c’erano l’Auditorium e il Maxxi (Museo dell Arti del XXI secolo, ndr)”.

Il nodo principale è quindi la carenza di infrastrutture (altro problema atavico della città di Roma), secondo l’ex primo cittadino; il quale però propone anche un’idea alternativa: “”. Poi il racconto di quando già Cragnotti voleva dare alla società biancoceleste una propria casa: “Quando mi chiese un consiglio per localizzare lo stadio della Lazio, per il quale lui ci avrebbe messo i soldi, io, che già non ero più sindaco, suggerii la zona di Tor Vergata dove nel frattempo sono state portate tutte le infrastrutture (in realtà sono stare realizzate solo le strade, i parcheggi e le fermate per gli autobus; altre opere, come la metropolitana, benché in progetto da anni, ancora mancano, ndr). Era un terreno pubblico e non c’era possibilità di speculazione. Qua invece mi pare di capire che per far tornare i conti per il Flaminio, i soldi li mettono quelli che investono sui concerti; ma un’opera del genere non si può fare in un quartiere che ha solo otto aree di parcheggio in totale., la trasparenza esige che si dica da dove arrivano i soldi. Non si può fare su Viale Tiziano, famo ride!”