Strakosha, errore clamoroso: subisce gol sul rilancio dal portiere avversario, l'AEK blocca i commenti dei tifosi

Non è partita certamente nel migliore dei modi l’avventura dicon la maglia dell’. L’ex portiere della Lazio è finito subito nel mirino della critica per una serie di errori commessi nelle prime tre uscite ufficiali con la maglia della formazione ellenica, tutte nei preliminari di, con già sei gol al passivo. Uno di questi, subito contro la formazione armena del, è arrivato addirittura dal portiere avversario, che ha beffato Strakosha con un rinvio direttamente dalla sua area di rigore.Nella sconfitta per 3-1 dell’AEK Atene in Armenia, a indirizzare il risultato è stata una grave indecisione del portiere albanese. Sul risultato di 1-1, al minuto 66’ l’estremo difensore del Noah Yerevan, Cancarevic ha rinviato direttamente dalla sua area di rigore, alla ricerca degli attaccanti. Il suo rilancio è stato, però, talmente forte da terminare in rete senza il tocco di altri calciatori in campo, compreso Strakosha, completamente sorpreso e beffato.

Incredulità per i calciatori in campo e per i tifosi sugli spalti, con i compagni che hanno esultato andando ad abbracciare un Cancarevic decisamente stupito. Proprio come Strakosha, che faticava a credere a quanto accaduto pochi istanti prima. Dopo la rete subita, l’ex Lazio è finito nel mirino dei tifosi dell’AEK, che lo ha preso di mira con critiche pesanti per un rendimento al di sotto delle aspettative dopo poche settimane dal suo arrivo ad Atene.

Emblematica la decisione dell’AEK Atene di disattivare la possibilità di commentare tutti i post social della giornata di ieri, su Instagram e Facebook e X, che riguardano i vari momenti, dal riscaldamento al risultato finale.Strakosha si è trasferito un mese fa all’AEK Atene dopo aver vestito per due stagioni la maglia del Brentford. Il portiere albanese aveva lasciato la Lazio a parametro zero nell’estate 2022 dopo 2018 presenze in maglia biancoceleste. In carriera ha vestito anche la maglia della Salernitana, collezionando 13 presenze con i granata.