Luis Suarez saluta il Barcellona, mentre lascia la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despì.Il suo passaggio all'Atletico Madrid è imminente, per accelerare la trattativa l'ex attaccante di Liverpool e Ajax ha rinunciato a una parte dello stipendio dell'ultimo anno (è in scadenza nel 2021), il Barcellona ha così rinunciato all'indennizzo. Suarez in blaugrana ha segnato 198 gol in 283 partite.