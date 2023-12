Nella giornata di ieri in Assemblea di Lega i club di Serie A hanno approvato in via definitiva le date della Supercoppa Italiana 2023 che sarà disputata come da programma in Arabia Saudita e che vedrà per la prima volta nella sua storia un format a 4 squadre con semifinali il 18 e 19 gennaio e con la finalissima in calendario il 22 gennaio. Inter, Lazio, Fiorentina e Napoli sono i club iscritti, ma proprio la società azzurra con il suo presidente Aurelio De Laurentiis sta continuando a fare muro.



Già in passato De Laurentiis aveva tuonato: "Ma cosa andiamo a fare in Arabia, giochiamola all'Olimpico" e nel corso dell'assemblea di ieri ha ricalcato la mano. La Supercoppa si disputerà a Riyad tutta sullo stesso campo, quello dell'Al Nassr di Ronaldo e Brozovic. Il problema del patron azzurro è però legato ai campi di allenamento al punto da aver minacciato: "se i campi di allenamento non sono all'altezza io il Napoli non lo mando!".



Nel corso dei prossimi giorni, secondo il Corriere della Sera una delegazione del club partenopeo volerà in Arabia Saudita e a Riyad per un ultimo sopralluogo alle strutture che ospietranno la squadra allenata da Walter Mazzarri. Se ci sarà l'ok finale allora tutto andrà per il meglio.