Supercoppa UEFA: sarà lo svizzero Scharer l'arbitro di Real Madrid-Atalanta

Il Comitato Arbitrale UEFA ha incaricato Sandro(Svizzera) di arbitrare la partita di Supercoppa UEFA 2024 tra, che si svolgerà mercoledì 14 agosto allo Stadio Nazionale di Varsavia, Polonia (calcio d'inizio alle 21:00 ora locale).Il 36enne è arbitro internazionale dal 2015 e fino ad oggi ha diretto 86 partite UEFA nella sua carriera, dirigendo regolarmente le competizioni UEFA per club e le partite internazionali.È stato selezionato come arbitro per UEFA EURO 2024, dove è stato nominato per due partite della fase a gironi. La scorsa stagione ha anche arbitrato una partita a eliminazione diretta di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League.

Schärer guiderà una squadra arbitrale esperta per la Supercoppa UEFA, di cui sei dei sette membri hanno preso parte a UEFA EURO 2024. Sarà assistito dai colleghi svizzeri Stéphane De Almeida e Jonas Erni, mentre Mykola Balakin (Ucraina) fungerà da quarto ufficiale.