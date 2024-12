Getty Images

Tardelli vota Fonseca: “Bravo Paulo, non si è nascosto dietro a un dito nonostante la vittoria”

19 minuti fa



Ai microfoni de La Stampa, il campione del mondo dell’82 con l’Italia

Marco Tardelli si sofferma anche sul momento che sta attraversando il Milan: Anche il Milan ha vinto, giocando però una brutta gara senza rabbia e continuità. I rossoneri, confusi e disattenti, si sono imposti nel finale, dopo aver subito il gioco della Stella Rossa e rischiando in troppe occasioni. Mi è piaciuto Fonseca nelle sue dichiarazioni sull’atteggiamento dei giocatori in campo e durante gli allenamenti, chiedendo più professionalità anche in settimana. Non si è nascosto dietro ad un dito nonostante la vittoria, ha scaricato tutta la delusione che è peggio della rabbia, amareggiato dal loro comportamento, accusandoli di non onorare la maglia come dovrebbero. Vedremo la risposta, sia da parte della squadra che da parte della società. Lui è stato molto chiaro, bravo Paulo".