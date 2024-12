Taribo West all'attacco: "Io meglio di Maldini e Costacurta". E arriva la risposta ironica di Billy

GETTY

Botta e risposta, a scoppio ritardato, tra due ex compagni di squadra al. Sono– che in rossonero ha avuto una fugace apparizione – eche invece del Diavolo è stato a lungo bandiera e capitano. In una vecchia intervista, il nigeriano aveva parlato della sua esperienza in Italia e in particolare di quella sulla sponda rossonera del naviglio. Era ile West si era raccontato a supersport.com. Per qualche motivo, per qualche strano scherzo dell’algoritmo, le sue parole sono tornatee hanno raggiunto anche, oggi opinionista di Sky Sport, che le ha commentate.

Ma cosa aveva detto Taribo? L’ex difensore, oggisi era messo più in alto addirittura di due mostri sacri del nostro calcio come lo stesso Costacurta e Paolo. "Chissà perché. Nel 2000, poi, tornai dalla Coppa d'Africa e mi ritrovai titolare visto l'infortunio di Maldini; giocai bene ed ottenni anche qualche elogio, maAlla fine, mi fu detto che. Queste le sue parole che hanno fatto storcere il naso a qualche appassionato milanista, e non. È tardata qualche anno ma è arrivata in queste ore la risposta proprio di Billy che, in una storia su Instagram, ha scritto:. Ironia e sarcasmo le armi usate dall’ex allenatore del Mantova che fa intendere come sia meglio non fare paragoni, soprattutto con l’ex numero 3 rossonero.

Prima di passare al Milan, dov’è rimasto per qualche mese, Taribo West aveva indossato la magliaOggi guida lae aiuta i bambini nigeriani in difficoltà. West aveva raccontato anche dell’ottimo rapporto che aveva avuto in precedenza con il patron nerazzurro, Massimoe aveva attaccato la società rossonera: "Hanno dettocontro di me per costringermi ad andarmene.ma sono stato in grado di giocare quattro partite di campionato e segnare anche un gol. Poi si sono rifiutati di rinnovare il mio contratto alla fine della stagione".