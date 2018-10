Francesco Tavano, attaccante della Carrarese, parla a Il Romanista sul passaggio al Valencia prima e in giallorosso poi: "Avevo diverse proposte, poi si sono fatti avanti gli spagnoli e sono andato lì. L'Empoli preferiva vendermi all'estero ma forse sarebbe stato meglio restare in Italia e scegliere la Roma. Peccato. Gennaio alla Roma? Ho fatto le mie presenza, abbiamo vinto la Coppa Italia e conquistato il secondo posto in campionato. Io ero fuori condizioni dopo sei mesi di inattività col Valencia e ci ho messo un po' per entrare in forma. Alla fine dell'anno non fui riscattato, il Valencia voleva 10 milioni e pensandoci oggi la Roma fece bene a non spendere tutti quei soldi".