Tchatchoua il "miracolato", dal letto d'ospedale al primo gol in Serie A: "Grazie a Dio che mi ha salvato"

Nell'esultanza dial momento del gol messo a segno oggi contro il Genoa, c'è molto di più della semplice gioia per aver contribuito al 2-0 del Verona a Marassi. Il suo è un grido di gioia va oltre i tre punti di oggi e si lega alla sua travagliata e sofferta storia. Una storia con un un lieto fine, o meglio, che dopo il primo gol in Serie A siglato oggi dal difensore della squadra di Zanetti, può svoltare definitivamente verso fortune migliori. Sicuramente migliori di quanto, solo pochi mesi fa, Tchatchoua lottava per la vita su un letto di ospedale.

Jackson Tchatchoua è un terzino destro, impiegato anche come 4° o 5° di centrocampo, che il Verona ha preso in prestito dal Charleroi (campionato belga) nell'estate 2023, per poi riscattarlo, vista la buona resa, prima dell'inizio di questa stagione. Nato nel 2001 e di doppia nazionalità camerunense-belga, è cresciuto nelle giovanili dello Standard Liegi per poi approdare all'OH Leuven e subito allo Charleroi in giovane età. La sua dote migliore è la duttilità che non solo gli permette di agire su entrambe le fasce, ma anche di essere utilizzato all'evenienza sulla trequarti.

Ma a colpire di Tchatchoua è la storia più recente, quella fuori dal campo. Lo scorso 8 luglio 2023, infatti, il difensore è stato coinvolto in un brutto incidente in macchina mentre si trovava in vacanza in Marocco. Mentre guidava, il sopraggiungere di un'altra auto lo aveva costretto a sterzare di colpo, schiantandosi così contro un albero e finendo in ospedale, a grave rischio. Al giocatore del Verona era stata riscontrata la frattura di due vertebre cervicali, che aveva portato a un 'intervento chirurgico con apertura del collo e inserimento di una vite per risolvere il problema. Lo ha detto lui stesso più volte: "Ho rischiato davvero di morire". Ma il destino aveva altri piani per Tchatchoua che in pochissimo tempo si è ripreso ed è stato acquistato dal Verona. Ora, circa un anno dopo, il camerunense mette a segno il primo gol in Serie A e non nasconde la sua gratitudine ai microfoni di Dazn: "Ringrazio mia madre e Dio che mi ha salvato e mi ha permesso di continuare a giocare a calcio. Grande soddisfazione”.