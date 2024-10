Ternana-Ascoli: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

NurPhoto via Getty Images

La lanciatissimadi Ignazio Abate, dopo aver visto la propria corsa rallentata dal pari interno col Campobasso, nella nona giornata del Girone B di Serie C affronta unavvolto invece dal caos.L'avvio di stagione da dimenticare dei marchigiani ha prodotto il cambio in panchina tra Carrera e Di Carlo, quest'ultimo sconfitto all'esordio da tecnico bianconero in casa dal Pescara capolista.Tutto su Ternana-Ascoli: data, orario, formazioni, canale tv e diretta streaming della partita.Ternana-Ascoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (251), nonché visibile in streaming su NOW e Sky Go.Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; De Boer, Corradini; Romeo, Curcio, Cicerelli; Cianci. All. Abate.

Livieri; Adjapong, Menna, Gagliolo, Cozzoli; Varone, Bertini; Tirelli, Tremolada, Marsura; Corazza. All. Di Carlo.