Tessmann conferma: "Non ho novità sull'Inter, per ora penso solo all'Olimpiade"

23 minuti fa



Francis Tanner Tessmann, centrocampista convocato dagli Stati Uniti per le Olimpiadi di Parigi 2024 e protagonista con il Venezia della promozione in Serie A. Il centrocampista americano obiettivo di mercato dichiarato dell'Inter ha parlato ai microfoni del podcast Men in Blazers del suo futuro confermando la possibilità di vestire il nerazzurro.



L'INTER - "Sull'Inter non ci sono al momento novità che posso condividere".



OLIMPIADI - "Onestamente posso dire che sono concentrato solo sulle Olimpiadi",



VENEZIA - "La promozione in A con il Venezia è stata una delle più belle della mia vita, un un sogno diventato realtà. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione".