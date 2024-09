Theo Hernandez si seleziona nel Milan più forte di tutti i tempi: ecco tutte le sue scelte

, una volta che sarà conclusa la sosta per le Nazionali, che ha visto i rossoneri perdere un giocatore come Ismael Bennacer, gravemente infortunatosi con l’Algeria.In un clima che vede la squadra di Fonseca con appena due punti conquistati in campionato (in tre partite disputate) e con qualche dettaglio da risolvere sotto il punto di vista dell’atteggiamento, ecco che c’è spazio anche per qualche momento di relax.In un'intervista rilasciata a Bleacher Report Football,, schierata con uno strano modulo, il 3-2-2-3. Ecco, le sue scelte:

Dida in porta, difesa a tre molto offensiva con Cafù, Maldini e lo stesso Theo. Gattuso e Pirlo in mezzo al campo. mentre in avanti Kakà e Ronaldinho alle spalle di Van Bastern, Ibrahimovic e Shevchenko.: Dida; Cafu, Maldini, Theo; Gattuso, Pirlo; Kakà, Ronaldinho; Van Basten, Ibrahimovic, Shevchenko.