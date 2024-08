Torino, accelerata per Gosens: l'agente incontro l'Union Berlino

Getty Images

La trattativa per il possibile passaggio dialsta entrando nella sua fase più calda e, proprio per questo motivo, l'agente del terzino si è ora recato a Berlino per incontrare i dirigenti dell'Union. Nella giornata di ieri il club tedesco ha trovato l'accordo con ilper, terzino sinistro brasiliano che di fatto prenderà il posto in rosa dell'ex giocatore di Inter e Atalanta.Proprio l'intesa raggiunta per Bernardo ha fatto sì che il Torino accelerasse per cercare di chiudere la trattativa per Gosens: i due club stanno lavorando per trovare un'intesa sulla base di un. Obbligo di riscatto che l'Union Berlino vorrebbe fissare a 10 milioni mentre la società granata ne propone 8: una distanza tutt'altro che incolmabile, tanto che le due società stanno ora cercando un accordo.

L'obiettivo di Davide Vagnati è quello di riuscire a trovare al più presto un accordo per Gosens in modo da consegnare a Paolo Vanoli un nuovo rinforzo per l'esordio in campionato contro il Milan, se non addirittura per il debutto in Coppa Italia di domenica prossima contro il Cosenza,.