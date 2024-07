Torino, arriva Vogliacco? La risposta del difensore

Getty Images

Negli ultimi giorni il nome diè stato accostato al. Il difensore delpiace infatti al dt granata,che deve rifare la difesa dopo le partenze diMa lo stesso Vogliacco, intervenuto ai microfoni di We are Genoa di Telenord, ha escluso la possibilità di un suo arrivo in granata. "Nella mia testa e nel mio cuore c’è solo il Genoa. Voglio continuare, sono certo che andrà tutto bene per costruire un grande Genoa: naturalmente, esistono delle questioni contrattuali che non competono a me", ha dichiarato il difensore.

Il Torino ha intanto chiuso il primo colpo in difesa: dal Las Palmas è arrivato il centrale Saul Coco che quest'oggi ha effettuato le visite mediche e nelle prossime ore verrà ufficializzato.