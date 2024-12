Torino, botta alla tibia per Milinkovic-Savic: cosa filtra e chi può giocare al suo posto

Getty Images

Nonostante il gol preso, decisivo per la sconfitta, il portiere del Torinoè stato il migliore in campo dei suoi nel ko contro il Napoli: grandi parate con le quali ha evitato un passivo peggiore. Al termine della partita però il portiere serbo ha chiesto l'intervento dello staff medico per una botta alla tibia rimediata nei minuti finali della partita dopo un contrasto con Neres.- Nelle prossime ore il portiere si sottoporrà a esami approfonditi per capire l'entità dell'infortunio e, soprattutto, i tempi di recupero. In caso di forfait nelle prossime partite,; quella di fine settembre è l'unica presenza di Paleari in stagione, dopo il suo arrivo in estate dal Benevento. L'altro portiere a disposizione di Vanoli è Antonio Donnarumma, il terzo nelle gerarchie granata.

- Dopo questo ko interno con il Napoli,(sabato 7 dicembre alle 15), poi ancora una partita fuori casa a Empoli (venerdì 13 alle 20.45) prima di ospitare il Bologna il 21 dicembre alle 15. L'ultima partita del 2024 è quella in casa dell'Udinese che si giocherà il 29 dicembre alle 12.30.