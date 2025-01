Torino-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

è l'anticipo che apre la: uno scontro tra due squadre in momenti opposti.I granata di Paolo Vanoli sono 11esimi con 23 punti, ma arrivano da un periodo a luci e ombre: l'ultima vittoria risale al 13 dicembre contro l'Empoli, da lì in campionato sono arrivati la sconfitta contro il Bologna e quattro pareggi consecutivi contro Udinese, Parma, Juventus nel derby e ultimo quello contro la Fiorentina, ottenuto in inferiorità numerica al Franchi.I rossoblù di Davide Nicola hanno due punti in meno del Toro (21), ma sono in striscia positiva da tre giornate: due vittorie contro Monza e Lecce, intervallate dal pareggio con il Milan a San Siro.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Torino - Cagliari in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Tutte le informazioni su Torino-Cagliari:: Torino-Cagliari: venerdì 24 gennaio 2025: 20.45: DAZN: DAZN: Milinkovic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Linetty, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams.. Vanoli.: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.. Nicola.

- Nel Toro ballottaggio tra Sosa e Masina, Tameze insidia Linetty a centrocampo. Nel Cagliari Viola in vantaggio su Gaetano e Makoumbou su Marin.- La sfida tra Torino e Cagliari sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.- Torino-Cagliari sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app disponibile per dispositivi mobili come tablet e smartphone, da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

- La telecronaca di Torino-Cagliari è affidata a Riccardo Mancini con il commento tecnico di Alessandro Budel.