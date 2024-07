Torino: chi c'è in rosa, chi è partito, chi è arrivato, idee e trattative di mercato

Con la conferma di Milinkovic-Savic, il ds Vagnati ha lavorato per ingaggiare un secondo dopo l’addio a Berisha. Dal Benevento è arrivato un elemento esperto e affidabile come Paleari.In attesa del pieno recupero di Schuurs dal grave infortunio al ginocchio della passata stagione e le perdite di Buongiorno e Ricardo Rodriguez, i granata sono al lavoro per rimpinguare un reparto a cui non può bastare l’ultimo arrivato Coco. Vanoli chiede almeno un’altra pedina di livello e in questo momento i nomi più caldi rispondono ad Hajdari del Lugano, Ostigard del Napoli, Coppola del Verona ed Erlic del Sassuolo.Vanoli si aspetta rinforzi anche in mediana, tanto a livello di esterni a tutta fascia che di centrali. Ad oggi, è stato respinto ogni assalto per Bellanova, al quale si vorrebbe affiancare un’alternativa - il tentativo per il milanista Terracciano è andato a vuoto - e sono stati confermati pure Vojvoda e Lazaro, ma anche a sinistra si lavora a nomi importanti. La grande suggestione porta all’ex atalantino Gosens, mentre il piano B è Doig del Sassuolo, già cercato ai tempi del Verona. Ilic-Zenit è una pista al momento ferma, mentre Ricci sarà il giocatore da cui si ripartirà in cabina di regia; in entrata, occhio all’occasione Bonaventura a parametro zero ma anche a due profili più futuribili come Tessmann del Venezia e a Casadei, in uscita dal Chelsea.Si riparte da capitan Zapata, ancora più responsabilizzato dalla fascia ereditata da Buongiorno. E’ arrivato Che Adams per portare esperienza e ulteriore killer instinct in area di rigore, il che presuppone diverse uscite nel reparto. Sanabria ha mercato in Serie A, mentre Radonjic, rientrato dal prestito di Maiorca, non rientra nei piani. Anche Pellegri, con la giusta offerta, può salutare. Vanoli chiede giocatori di qualità, capaci di agire sia come esterni offensivi che piazzandosi sottopunta. Daniel Maldini del Milan e Daniele Verde dello Spezia sono ad oggi i nomi in agenda.