Torino-Como: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Torino - Como in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Uno degli anticipi della nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025 è. I granata stanno attraversando un periodi negativo e arrivano da quattro sconfitte consecutive (Coppa Italia compresa), i lariani invece nelle ultime giornate hanno inanellato risultati e prestazioni positive. Il calcio d'inizio della partita è venerdì 25 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Torino-Comovenerdì 25 ottobre 2024: 20.45Dazn, Dazn 1 (canale 251 di Sky): Dazn: Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Vojvoda; Adams, Sanabria.. Vanoli.: Aureo; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Moreno; Perrone, Mazzitelli; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.. FabregasRispetto alla partita contro il Cagliari, Vanoli ritrova Maripan (assente per squalifica) e Pedersen, che era stato fermato dalla febbre. Il cileno dovrebbe riprendersi il suo posto al centro della difesa mentre il norvegese è in ballottaggio con Vojvoda sulla fascia. In attacco confermata la coppia Adams-Sanabria. Nel Como da valutare le condizioni di Sergi Roberto. Il grande ex della partita, Belotti, partirà dalla panchina: in attacco gioca Cutrone come punta unica.

Torino-Como può essere vista in TV solamente su Dazn (così come tutte le altre partite del campionato di Serie A), per questa gara non è infatti prevista la diretta su Sky.- Cagliari-Torino può essere vista in diretta streaming su Dazn alla cui piattaforma si può accedere attraverso qualsiasi tipo di dispositivo: smart TV, smartphone, tablet o computer.Ricky Buscaglia e Fabio Bazzani su Dazn