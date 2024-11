Torino, da Correa a Simeone: Vagnati cerca il sostituto di Zapata

Getty Images

Il Torino ha bisogno di un attaccante dopo l'infortunio di Duvan Zapata. Il colombiano si è procurato la leione del legamento crociato del ginocchio sinistro e del menisco mediale e laterale in occasione della partita con l'dello scorso 5 ottobre. E, proprio dai nerazzurri, potrebbe pescare per il calciomercato di gennaio.Secondo quanto riporta La Stampa, i granata potrebbero essereche ha il contratto in scadenza con l'L'argentino guadagnama per metà stagione potrebbe accontentarsi anche di abbassarsi lo stipendio, anche se sulle sue tracce ci sarebbe ilMentre la pista che porta alper la rottura del legamento, è dettata più da una necessità dei turchi che non da un vero e proprio interesse (per il momento).

Oltre amonitora altri esuberi. C'èche alè chiuso da Romelu Lukaku, ma attenzione anche ai nomi die diche sta deludendo alla Fiorentina.