Demba Seck è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Torino nel corso della sessione invernale di calciomercato. L'attaccante ha diverse richieste in serie B e sono soprattutto Reggina e Cagliari a essersi mosse per l'attaccante senegalese.



Seck non lascerà però il Torino a titolo definitivo ma la sua cessione sarà solamente in prestito in modo che possa giocare con maggiore continuità.