Torino, ecco tutti i giocatori che certamente andranno via

Da settimanesono al lavoro per studiare il Torino del futuro. Scelto l'allenatore,i due massimi dirigenti granata hanno anche valutato quali giocatore confermare e quali no: tra i sicuri partenti ci sono. I tre erano tutti arrivato nel mercato di gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto ma non hanno convinto (Kabic non è addirittura mai sceso in campo) e faranno ritorno alle squadre proprietarie dei loro cartellini, rispettivamentedi Belgrado.

Poi tra i sicuri partenti ci sono anche Ricardo Rodriguez, Koffi Djidji e Luca Gemello, che non hanno rinnovato i rispettivi contratti e dal primo luglio saranno liberi a parametro zero.Se i giocatori che abbiamo elencati sono quelli certi di essere ceduti, ce ne sono altri il cui futuro in granata è invece in bilico: dai portieri Vanja Milinkovic-Savic e Mihai Popa, passando per i difensori Alessandro Buongiorno (in questo caso non per una questione tecnica) e Saba Sazanovi, i centrocampisti Ivan Ilic e Karol Linetty e l'attaccante Pietro Pellegri. Andranno via anche Yann Karamoh e Demba Seck, che sono di rientro dai rispettivi prestiti.