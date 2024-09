Torino, le pagelle di CM: Adams il migliore, Lazaro pasticcione

Getty Images

scopre di essere il titolare all’ultimo per via del forfait di Milinkovic-Savic. Non riesce a opporsi alla conclusione centrale di Guendouzi ma poi si riscatta con due belle parate nel secondo tempo. Incolpevole sul gol di Dia.pasticcia con il pallone in occasione del primo gol della Lazio, finendo per perderlo a lasciare una prateria a Tavaresche il portoghese sfrutta alla perfezione.(Dal 33’ s.t.non riesce a fermare Isaksen nell’azione del secondo gol della Lazio, facendosi anticipare quando la stava controllando. Poi segna un gol gran gol nel minuti di recupero.

: dei difensori schierati dal primo minuto da Vanoli è quello che offre la prestazione migliore. Sempre attento, non si fai mai superare dagli attaccanti avversari.troppo impreciso l’austriaco. Riesce spesso ad arrivare sul fondo per il cross ma ogni volta è impreciso e finisce anche spesso per perdere il pallone.(Dal 18’ s.t.Vanoli gli dà ancora fiducia ma questa volta gioca sulla fascia. Altra buona prestazione)tanta corsa e tanti inserimenti in avanti ma anche un po’ troppa di imprecisione quando ha la palla tra i piedi.

(Dall’1’ s.t.sfrutta al meglio la prima occasione che ha segnando il gol che riaccende per qualche minuto le speranze del Torino).: altra buona prova in cabina di regia per il numero 28 granata che aiuta anche tanto la squadra in fase difensiva. Bravo nel finale anche a fermare regolarmente Castellanos lanciato a rete.nel primo tempo ci vuole un grande intervento di Provedel per negargli la gioia del gol. E’ sempre ne vivo del gioco.il voto è la media tra il 6 per la fase difensiva e il 5 per quella offensiva. Nella metà campo della Lazio non lo si vede praticamente mai. All’intervallo Vanoli lo richiama in panchina.

(Dall’1’ s.t.macina chilometri sulla fascia e mette alcuni buoni palloni in mezzo all’area): dopo il gol e la buona prestazione di Verona, Vanoli lo conferma titolare ma il paraguaiano questo’oggi non convince. Viene ben contenuto dai difensori della Lazio e combina poco.(Dal 18’ s.t.: torna in campo dallo scorso 3 maggio. Appena rientrato è subito decisivo: suo l’assist per il gol di Adams che riapre la partita)giornata no per il centravanti del Torino che viene ben limitato dai difensori della Lazio. Mai pericolosi, tocca anche pochissimi palloni.

: oggi ha raggiunto il traguardo dei 100 giorni da allenatore del Torino che non ha però festeggiato nel migliore dei modi. Lo spirito della squadra è quello giusta ma i granata hanno pagato le disattenzioni difensive.