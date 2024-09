Torino, le pagelle di CM: Sanabria serata quasi perfetta. Masina qualche errore nel finale

AFP via Getty Images

Milinkovic Savic 6: qualche uscita non troppo sicura, ma per il resto non rischia molto.Walukiewicz 6,5: partita giocata in modo ordinato. Buona spinta in avanti nelle ripartenze, chiude bene in fase difensiva.(dal 37' s.t. Dembele: s.v.)Maripan 7: ci mette tutta la sua esperienza. Gioca bene per la squadra, tenendo alta la linea di difesa e chiudendo bene gli spazi.Masina 6: qualche difficoltà sui cambi del Verona. Si perde Mosquera nell'occasione del secondo gol avversario.Lazaro 7: assist vincente e giocate importanti.Tameze 7,5: non segna ma si rende pienamente utile alla causa. Offre molta profondità all'azione, liberandosi negli spazi.

(dal 22' ss.t. Linetty 6: gioca più compassato, più attento alla fase difensiva.)Ricci 7: tiene molto bene il campo. Nel secondo si dedica principalmente alla fase difensiva, dando una grossa mano ai compagni.(48' s.t. Nije: s.v.)Ilic 6,5: fa a sportellate con Kastanos e compagni, cercando anche qualche inserimento negli spazi.(dal 22' s.t. Gineitis 6,5: buon approccio alla gara.)Sosa 7: grande corsa e senso tattico. Gioca spesso a due tocchi e da ampiezza all'azione. Manca solamente l'ultimo passaggio.Sanabria 8: gol e assist con un rigore sbagliato. Serata da protagonista, in tutti i sensi.

(dal 22' s.t. Adams 7: entra e su un errore degli avversari non perdona.)Zapata 7,5: partita di grande sacrificio ma anche di grande gioia. Fa a sportellate con gli avversari, tiene alta la squadra e segna un gol importantissimo.All. Vanoli 7: Torino che vince, anche soffrendo nel finale. Nel complesso, comunque, ottima prova.