Torino-Napoli, clamoroso errore di Coco: sbaglia un gol a porta vuota

27 minuti fa



Clamoroso quello succede durante al Torino-Napoli. Al 36' della sfida, con gli Azzurri avanti 1-0 grazie al gol di McTominay, la squadra di Vanoli si divora il pareggio con Coco. Il difensore ex Las Palmas, tutto solo e senza pressioni, non riesce a mettere in porta un assist al bacio di Adams, inciampando di fatto sul pallone. Con Meret battuto e con la porta completamente libera, era quasi più difficile sbagliare che segnare (foto: Dazn).



Coco in questa stagione ha segnato 2 gol, contro Lazio e Venezia, dimostrandosi un fattore offensivo per il Torino.