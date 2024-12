Torino, per l'attacco spunta l'opzione Beto dall'Everton

Il Torino sta attraversando un momento complicato in campionato:, con gli stessi punti (19) di Roma ed Empoli, che però sono davanti al club torinese per la miglior differenza reti., del menisco mediale e del menisco laterale.- Dopo il grave guaio fisico dell'attaccante colombiano il Torino, che fino a quel punto aveva conquistato 11 punti nelle prime sei partite di Serie A,(frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte),- Per colmare il vuoto lasciato dall'ex giocatore dell'Atalanta sono stati fatti diversi nomi in vista della finestra invernale di calciomercato tra cui quelli di: per i primi due sembra difficile che si possa trovare un accordo già a gennaio, così come per l'ex Real Madrid, che porterebbe con se un ingaggio importante - al Milan infatti il classe '97 percepisce 2.6 milioni di euro all'anno e ha un contratto in scadenza nel giugno 2024.- Secondo quanto riportato da La Stampa un'altra pista sarebbe quella che porta all'ex Udinese, attualmente in forza all'Everton,della Guinea-BissauDal suo arrivo in Premier League però Beto non è riuscito a ritrovare la vena realizzativa mostrata in Serie A, segnando 6 reti in 50 presenze con i Toffees (tra la scorsa stagione e quella in corso).