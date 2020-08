Patrik Shick è il grande sogno del Torino per quanto riguarda l'attacco. Il calciatore ceco, tornato ora alla Roma dopo il prestito al Lipsia, con ogni probabilità lascerà la Capitale per tornare in Germania, anche se Marco Giampaolo non ha perso le speranze di poterlo allenare in granata.



Le elevate richieste economiche della Roma per il cartellino del giocatore rappresentano però un grosso problema per il Torino che vorrebbe il giocatore in prestito.