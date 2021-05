Dopo aver terminato il prestito al Crotone, Koffi Djidji è ora tornato al Torino. Il difensore ivoriano ha tutta l'intenzione di restare in granata per la prossima stagione e vuole convincere il nuovo tecnico, Ivan Juric (la firma sul contratto arriverà nei prossimi giorni), a puntare su di lui.



Con Nicolas Nkoulou che ha già fatto le valigie e Lyanco in partenza, nella retroguardia del Torino si sono liberati dei posti e uno di questi vorrebbe occuparlo proprio Djidji.