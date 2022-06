Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, nei prossimi giorni sarà in Inghilterra per cercare di trovare un accordo con il Leicester per riportare sotto la Mole il centrocampista Dennis Praet.



Durante il soggiorno in Inghilterra, il dirigente granata ha però in agenda anche un appuntamento con i colleghi del Tottenham per Gleison Bremer. L'Inter resta in vantaggio rispetto alle rivali nella corsa al difensore brasiliano ma il Torino vuole valutare tutte le offerte per poter vendere il giocatore al miglior offerente.