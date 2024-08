Torino, vicino Walukiewicz: la formula e le cifre

Getty Images

Ilè alla ricerca di due difensori in queste ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Il primo potrebbe arrivare dall': sono infatti in corso nuovi colloqui trae i dirigenti del club toscano per, centrale polacco che il dt granata aveva provato a portare sotto la Mole già un paio di anni fa, quando ancora militava nel Cagliari.La svolta per la trattativa è arrivata nella giornata di ieri, quando l'ha aperto alla cessione del difensore dopo che la trattativa per il rinnovo del contratto si è incagliata. Lo stesso Walukiewicz, appreso l'interesse del Torino, ha già dato il proprio ok all'operazione, facendo sapere che sarebbe felice di trasferirsi alla corte di Paolo Vanoli e con il suo agente è stata già trovata una bozza d'intesa.

Va ora definito l'accordo con l'Empoli: Vagnati lavora per un trasferimento a titolo definitivo del giocatore per una cifra intorno ai 6 milioni di euro: l'Empoli ne vorrebbe 7, il Torino ne ha inizialmente proposti 5 più 1 di bonus ma alla fine le parti dovrebbero venirsi in corso, anche perché legata all'operazione Walukiewicz ce ne sono altre due. Dalla società granata a quella azzurra potrebbero trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto