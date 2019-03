Appena 21 anni e già 80 presenze collezionate con la maglia del Milan, arricchite da 27 gol (10 dei quali in Europa League): numeri, questi, che evidenziano le qualità di Patrick Cutrone, uno dei giovani centravanti più promettenti del panorama italiana. Bastano queste cifre per capire il motivo per cui l’attaccante del Milan piaccia al Torino: nonostante le qualità, evidenti, del giocatore e gli ampi margini di miglioramento, Cutrone non deve però essere una priorità della prossima sessione di mercato.



Un controsenso? No, perché una squadra di calcio non ha bisogno solamente dei giocatori che sappiano buttare in rete i palloni, necessita anche di chi quei palloni sappia farli arrivare nell’area di rigore avversaria. E a ben vedere il Torino di calciatori che godono di una una buona famigliarità con il gol ne ha già due: Andrea Belotti e Simone Zaza. Semmai mancano elementi che sappiano dare del tu al pallone, velocizzare il gioco, saltare l’uomo, mettere gli attaccanti in condizioni di segnare: c’è Iago Falque, ma non basta. Servono altri calciatori con le qualità tecniche dello spagnolo. In questa stagione il Torino ha spesso faticato a produrre nitide occasioni da rete, Belotti e Zaza hanno potuto contare su un numero troppo esiguo di palloni invitati all’interno dell’area di rigore, non è un caso insomma se la grande maggioranza dei gol messi a segno dalla formazione di Walter Mazzarri siano arrivati da calci piazzati o grazie ai tiri dalla distanza. La priorità per il Torino, nella prossima sessione di mercato, deve essere quella di trovare giocatori dal tasso tecnico elevato a centrocampo, capaci di far fare il salto di qualità a livello alla squadra: avere a disposizioni vari centravanti altrimenti potrebbe essere meno utile di quanto si spera. Dopo che la mediana sarà sistemata e rinforzata a dovere Cutrone potrà essere il benvenuto.