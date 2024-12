Tottenham-Liverpool: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

La 17esima giornata dellaoffre un big match tra le partite della domenica: c'èDue squadre divise da 13 punti in classifica e con situazioni differenti. I Reds di Arne Slot sono in alto con 36 punti, ma hanno pareggiato nelle ultime due giornate di campionato contro Newcastle (3-3) e Fulham (2-2).Gli Spurs hanno 13 punti in meno, ma contro il Southampton sono tornati alla vittoria con un netto 5-0 dopo i due ko contro Bournemouth e Chelsea.Tutte le informazioni su Tottenham-Liverpool:

: Tottenham-Liverpool: domenica 22 dicembre 2024: 17.30: Sky Sport Uno (201): Sky Go, NOW: Forster; Spence, Dragusin, Gray, Udogie;Sarr, Bergvall; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke.. Postecoglou.: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch, Jones; Salah, Diaz, Gakpo.. Slot.

- La sfida tra Tottenham e Liverpool sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno (numero 201).- Tottenham-Liverpool sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky è disponibile il servizio Sky Go, fruibile sui vari dispositivi portatili.L'altra opzione è offerta dalla piattaforma NOW: in questo caso sarà necessario acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.