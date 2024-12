Getty Images

Torino, paura per Walukiewicz: in ospedale dopo un malore in campo

Paolo D'Angelo

5 minuti fa



Attimi di paura durante la sfida tra Torino e Bologna, con il difensore granata Walukiewicz che al 35' del primo tempo ha accusato un malore e si è accasciato al suolo accusando problemi alle vie respiratorie. Immediato l'intervento dello staff medico, che ha prontamente soccorso il polacco e lo ha portato fuori dal campo in barella.



In un primo momento si era pensato ad un colpo al costato, ma successivamente è, poi, stata esclusa una correlazione con un trauma da campo. Il giocatore è sempre rimasto lucido e cosciente, ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria per gli accertamenti del caso. Al suo posto è entrato Vojvoda.