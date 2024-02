Triplo colpo di mercato per la WSA di Lucci: tre nuovi talenti in scuderia

La World Soccer Agency piazza un triplo colpo sul mercato. L’agenzia gestita da Alessandro Lucci ha inserito nella sua scuderia tre giovani di prospettiva: Alessio Vacca, Giampaolo Bonifazi e Leonardo Bovio.



CHI È ALESSIO VACCA - Attaccante classe 2005, Alessio Vacca è il capitano della Juventus dove è tornato in estate dopo una stagione in prestito al Monza col quale viaggiava a una media di quasi un gol ogni due partite. Caratteristiche da seconda punta, a maggio 2022 ha giocato l’Europeo Under 17 con Corradi in panchina, lo stesso ct che l’ha fatto debuttare in U19 a novembre scorso. E lui ha ringraziato con gol e assist.



CHI È GIAMPAOLO BONIFAZI - Giamapaolo Bonifazi è un 2009 della Roma, 15 anni appena compiuti e uno dei migliori talenti nelle giovanili giallorosse. Difensore centrale, di strada da fare ne ha ancora tanta ma il percorso intrapreso è quello giusto.



CHI È LEONARDO BOVIO - Bonifazi è un difensore centrale come Leonardo Bovio, un anno in più del giocatore giallorosso e un posto fisso da titolare nell’Inter Under 17. Un paio di gol e qualche panchina con l’Under 18 di Zanchetta, ma il salto è dietro l’angolo. In Nazionale ha già sei presenze nell’Under 16 di Zoratto, la metà da capitano con la fascia al braccio.