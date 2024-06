Tuttosport - Juventus, offerta super per Szczesny dall'Arabia Saudita

Getty Images

Una ricca offerta, che potrebbe cambiare il futuro. Wojciech Szczesny potrebbe lasciare la Juventus in estate nonostante un contratto in scadenza nel 2025, secondo quanto scrive oggi Tuttosport, per un totale di 30 milioni di euro netti fino al 2026. Tanti soldi, che potrebbe cambiare il futuro del 34enne di Varsavia.In passato il polacco ex Roma, che ha giocato 252 partite in bianconero, non ha avuto parole di apprezzamento per coloro che si sono fatti tentare da queste maxiofferte di fronte alla necessità di spostarsi e andare a vivere in queste gabbie dorate ma qualcosa ora potrebbe cambiare. Il condizionale è d'obbligo, perché fino a qualche giorno fa, come raccontato da Calciomercato.com,

Giuntoli, per il quale è in dirittura l'arrivo la trattativa con il Monza sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 20 milioni di euro. Il portiere scuola Inter sarà il nuovo numero uno, la prima scelta.(il ritorno in Premier League non va escluso).