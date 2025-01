Getty Images

Udinese, che fine ha fatto Brenner e cosa cambia a gennaio

23 minuti fa





Via dall'Udinese. Ancora non c'è l'ufficialità, ma il futuro di Brenner è lontano dal Friuli. La decisone è stata presa, l'attaccante brasiliano in scadenza nel 2028, non rientra nei piani di Runjaic, che ha dato l'ok alla sua cessione. L'ex punta dell'FC Cincinnati quest'anno ha segnato 2 gol in 11 partite tra campionato e Coppa Italia ma dal 19 ottobre ha giocato solo una volta, due minuti, nel pareggio 1-1 contro l'Empoli del 25 novembre scorso.



Contro l'Hellas Verona non è andato nemmeno in panchina, la cessione è altamente probabile. L'Udinese al momento ha in attacco Lucca, Thauvin, Iker Bravo, Sanchez e Davis, Brenner al momento è l'ultimo della lista. Negli ultimi giorni per lui si è mosso l'Atletico Mineiro, ma a momento l'ipotesi prestito non scalda particolarmente i bianconeri.