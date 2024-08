Udinese-Lazio: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(sabato 24 agosto 2024 con calcio d'inizio allo stadio BluEnergy Stadium alle ore 18:30) è valida per laFriulani e laziali si sfidano dopo un buon primo turno: la squadra diha strappato un pari al Bologna, quella disi è sbarazzata facilmente del Venezia. Arbitradi Roma assistito da Garzelli e Laudato e dal quarto ufficiale Prontera. Al Var Paterna e Di Paolo.Partita: Udinese-LazioData: sabato 24 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18.30.

Canale TV: Sky, Dazn.Streaming: NOW, Dazn.Udinese-Lazio verrà trasmessa in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite), in streaming su PC, smartphone e tablet su NOW. Il match sarà anche su DAZN con telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e commento tecnico di Marco Parolo.Attese conferme per ambo le squadre. I bianconeri si affidano ancora a Thuvin-Brenner e Lucca, complice l’infortunio patito da Alexis Sanchez. Nonostante le voci di mercato, dovrebbe giocare in difesa Perez, al fianco di Giannetti e Bijol. I biancocelesti hanno iniziato al meglio il loro campionato. Castellanos e Zaccagni hanno già trovato la rete e saranno confermati: con loro ancora Noslin, panchina per Isaksen e Dia.

Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Lovric, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. All. Runjaic.Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.