Udinese, Sanchez subito ko: lesione al polpaccio, quanto sta fuori

Il suo ritorno a Udine eaveva riacceso in tanti tifosi italiani quel sentore di nostalgia canaglia e tanta era l'attesa per vederedi nuovo con la casacca bianconera addosso 13 anni dopo l'ultima volta prima di trasferirsi a Barcellona e intraprendere un giro immenso che, passando per Arsenal, Manchester United, Inter, Marsiglia e Inter, la ha riportato in Friuli. Quel momento, però, tarderà ancora ad arrivare perché nell'allenamento odiernoL'Udinese ha infatti confermato con un comunicato ufficiale l'infortunio al polpaccio che ha fermato la punta cilena. "Udinese Calcio comunica che Alexis Sanchez ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero".

Quante gare salterà quindi Sanchez? Sicuramente il suo esordio sarà rimandato eper la gara in programma sabato 24 agosto alle 18.30 contro laal BlueEnergy Stadium di Udine. Difficilmente, inoltre, sarà a disposizione per la partita in programma sempre in casa domenica 1 settembre a mercato chiuso contro il. La sosta per le nazionali servirà a capire se potrà tornare o meno a disposizione per la gara contro ilin programma domenica 15 settembre in Emilia Romagna.