Scelta la squadra arbitrale che dirigerà Udinese-Lazio. Il fischietto del match sarà il sig. Maresca della sez. di Napoli. Gli assistenti saranno Carbone e Mastrodonato, mentre il quarto uomo sarà Piccinini. Alla Var toccherà a Nasca, mentre l'Avar sarà Tolfo.



PRECEDENTI - La Lazio è la squadra più arbitrata dal sig. Maresca. Quest'ultimo ha diretto i biancocelesti in 14 occasioni e il bilancio per il club capitolino è di 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. L'Udinese dal canto suo è stata diretta in 10 casi dal fischietto napoletano, e anche qui il bilancio è positivo con 5 vittorie per i bianconeri, 2 pareggi e 3 sconfitte.