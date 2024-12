Udinese, Nani: "Bijol non piace solo all'Inter, ottimo rapporto con Marotta"

Getty Images

A pochi minuti dal fischio d'inizio di, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha parlatoDi seguito le sue dichiarazioni: "Spero sia un 2025 positivo per tutti, affrontare l'Inter è facile in un certo senso perché è una partita che si prepara da solo, sappiamo che giochiamo contro la squadra più forte e la più in forma insieme all'Atalanta. Competiamo per passare il turno e quindi dobbiamo dare il massimo per provare a superare il turno, con l'entusiasmo di affrontare la più forte."

"Sanchez è un grande giocatore, è la prima partita che fa perché viene da un infortunio e ci darà tanto anche dal punto di vista dello spogliatoio. Sappiamo tutti il valore del calciatore, non ci aspettiamo da lui tutto questa sera ma siamo felicissimi che sia tornato con noi.""Bijol? Un giocatore importante per noi e quindi lo trattiamo come merita, vogliamo che rimanga con noi e non pensiamo di affrontare il suo futuro a gennaio. Naturalmente sappiamo che quando grandi club bussano alla porta è difficile trattenere i calciatori, è un calciatore forte che piace all'Inter ma non solo. Con i nerazzurri abbiamo un ottimo rapporto, con Ausilio, Marotta e tutti. Per adesso ci godiamo il nostro calciatore, consapevoli che parliamo di un grande giocatore che quindi è attenzionato da tante squadre forti. Almeno quest'anno vogliamo che resti con noi e vogliamo salvarci il prima possibile, poi vedremo in futuro. Noi come club ascoltiamo sempre le proposte per rispetto anche dei nostri tesserati".