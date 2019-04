Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, ha parlato al 45' della partita che i friulani stanno pareggiando per 0-0 con la Roma.



Queste le sue parole: "È difficile perché ci chiudiamo entrambe bene. Nel secondo tempo loro dovranno aprirsi perché devono vincere, vediamo se sarà la chiave per fare qualcosa di buono. Stiamo giocando e stiamo cercando di creare qualcosa, vediamo come va il secondo tempo".