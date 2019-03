Il ds dell'Udinese Daniele Pradè parla al canale ufficiale Udinews TV dopo il successo sul Genoa: "Il primo gol è stato di grande fattura, una ripartenza giocata in maniera intelligente: l'avevamo provata in settimana e sono contento di questo. E' una vittoria importante che ci riporta un po' di serenità. Mi viene da ringraziare il pubblico per il grandissimo supporto che ci ha dato oggi: lo stadio era veramente caldo, un'arena, ci ha aiutato dal primo minuto. Sono contentissimo per Mandragora perché è un ragazzo giovane, un ragazzo che ancora non ha espresso tutte le sue qualità: ha fatto un gol da campione e spero che la gente inizi a guardarlo e anche ad amarlo in una maniera diversa. Il ritorno di Badu e gli infortunati? Sono stato un disco rotto tutta la stagione, sono almeno cinque mesi che ripeto le stesse cose: è un'annata strana perché non avere Badu per tutto il campionato, non avere Barak per tutto il campionato, non avere Teodorczyk per tutto il campionato, non avere determinati calciatori, Samir quattro mesi, Behrami che s'infortuna, D'Alessandro un mese e mezzo... Sono quelle stagioni strane, di una squadra forte, di una squadra che ha qualità, che sta in un momento di difficoltà, di una squadra che non merita questa classifica. Questa vittoria è importante, sì, ma non è che ci abbia portato fuori da determinate situazioni: sono sempre delicate e difficili, perciò, uniti, con sacrificio, lavoro, anche se posso dire che questa è una squadra che ha sempre lavorato. Continuiamo su questa strada. La sfida al Milan? Già lì vai e hai Sandro squalificato, Stryger Larsen squalificato. Purtroppo Troost-Ekong alla fine della partita ha lamentato un piccolo risentimento all'adduttore... Siamo sempre in affanno, siamo sempre in rincorsa, però mi aspetto tanto da questo fine campionato, mi aspetto quello che abbiamo visto oggi: una squadra che ha fame, voglia, che ha il cuore all'interno del campo e che abbia la voglia di superare l'ostacolo".