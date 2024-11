Getty Images

Udinese, Runjaic: "Una delle nostre migliori partite, peccato il risultato"

un' ora fa



L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato a DAZN, dopo la sconfitta esterna per 2-1 contro l’Atalanta.



PRESTAZIONE - "E' stata sicuramente una delle migliori partite, soprattutto nel primo tempo. Peccato per il risultato, ma è il calcio. Dobbiamo pensare a lavorare su noi stessi per conquistare i risultati".



COSA PORTARSI A CASA - "Bene noi due tempi, abbiamo avuto anche l'occasione per il 2-0. Possiamo ancora crescere, sono soddisfatto, ma nel calcio c'è sempre un ma ed è il risultato".



LE SCONFITTE - "Devo ancora parlare con la squadra e rivedere la partita. Sapevamo che avremmo giocato contro una squadra forte come l'Atalanta, nel giro di poco ha trovato il vantaggio".