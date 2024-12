Getty Images

Udinese-Torino interrotta e poi ripresa per malore a uno spettatore: è il terzo caso in pochi giorni

Federico Targetti

5 minuti fa



Tre casi in meno di due settimane di malori sugli spalti in Italia: i primi due a San Siro, in Inter-Udinese di Coppa Italia il 19 dicembre e in Inter-Como di Serie A il 23 dicembre, poi di nuovo nella giornata di oggi, al 30' di Udinese-Torino, lunch match della diciottesima giornata di Serie A.



In tutti e tre i casi il gioco è stato fermato per alcuni secondi per permettere i soccorsi in sicurezza, poi, una volta prestata l'attenzione necessaria alle persone coinvolte, le operazioni in campo sono riprese senza problemi. Solo preoccupazione, quindi, ma attenzione che cresce su questa tematica anche dopo il malore accusato da Edoardo Bove in campo in Fiorentina-Inter del 1 dicembre.