Udinese, UFFICIALE: addio a Success

54 minuti fa



Isaac Success non è più un giocatore dell'Udinese. Ad annunciarlo è stato il club bianconero con un comunicato ufficiale che ha reso nota la risoluzione consensuale del contratto: "Udinese Calcio comunica di aver raggiunto e sottoscritto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Success Isaac. A lui vanno i ringraziamenti per gli anni vissuti insieme e i migliori auguri per il futuro professionale".