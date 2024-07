UFFICIALE: favola Barkley, torna all'Aston Villa

AFP via Getty Images

Ora è ufficiale:Tra le fila del Luton Town l'ex Everton e Chelsea ha collezionato 32 presenze, con 5 gol e 4 assist. Questo il comunicato emesso dalla squadra di Unai Emery in queste ore: "L'Aston Villa è lieta di annunciare l'ingaggio di Ross Barkley dal Luton Town. Barkley torna al Villa Park in via permanente dopo avervi trascorso un periodo in prestito durante la stagione 2020/21. Ha iniziato la sua carriera all'Everton, crescendo al Goodison Park prima di essere ingaggiato dal Chelsea nel 2018. 33 presenze in nazionale, il centrocampista ha anche giocato per il Nizza in Francia. Benvenuto, Ross!".

Arrivano anche le prime parole da giocatore dei Villains per Barkley : "Per me, e per tutti gli altri nel club e per i tifosi, l'ambizione è quella di voler vincere un trofeo. Il club ci è andato molto vicino la scorsa stagione ed è stato sfortunato. I nuovi arrivi saranno fondamentali per la prossima stagione, in aggiunta alla già fantastica squadra che abbiamo. Speriamo di poter alzare una coppa. Negli ultimi anni il club ha fatto passi da gigante dall’ultima volta che sono stato qui. E? fantastico per me fare di nuovo parte di questo club e giocare in Champions League è un grande incentivo. Non vedo l'ora".