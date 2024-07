Getty Images

UFFICIALE - Inter, addio ad Audero: il comunicato ufficiale

11 minuti fa



L’Inter saluta Emil Audero. Il club nerazzurro ha deciso di non riscattare il portiere classe 1997, che torna alla Sampdoria dopo la fine del prestito.



L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale:



“Dopo una stagione in nerazzurro e la conquista dello Scudetto, l’Inter e Emil Audero si salutano. Arrivato nell’estate del 2023, il portiere italiano è stato uno dei protagonisti della straordinaria stagione della squadra, culminata con il tricolore e la Seconda Stella. Audero ha disputato 6 partite con la maglia nerazzurra: 4 in campionato, subendo solamente 3 gol, 1 in Coppa Italia e 1 in Champions League. Ad Audero, campione d’Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa Italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista”.