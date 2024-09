AFP via Getty Images

Ufficiale: Koleosho blindato dal Burnley. In attesa di una chiamata da Spalletti

10 minuti fa



Il Burnley blinda Luca Koleosho. L'attaccante italiano classe 2004 ha prolungato il contratto col club inglese per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2029. Arrivato un anno fa dall'Espanyol per 3 milioni di euro, finora ha segnato 2 gol e servito un assist in 18 presenze con la prima squadra.



Il ct dell'Italia, Luciano Spalletti lo sta seguendo con interesse in vista di una sua possibile convocazione in nazionale maggiore. Koleosho era stato convocato dall'Italia Under 21, ma non ha potuto rispondere alla chiamata causa indisponibilità.