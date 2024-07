Getty

UFFICIALE, Lazovic rinnova col Verona fino al 2025: "La mia prima scelta era restare qui"

31 minuti fa



Hellas Verona FC è lieto di comunicare il rinnovo di contratto del capitano Darko Lazovic, che si è legato al Club gialloblù anche per la prossima stagione, 2024/25, la sua sesta consecutiva con la maglia del Verona.



"La mia prima scelta era quella di restare qui. Insieme alla mia famiglia stiamo molto bene a Verona, sono stati cinque anni bellissimi e sono felice di poter continuare la mia avventura con questi colori". La società augura a Darko le migliori soddisfazioni per il suo futuro in gialloblù.